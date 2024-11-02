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СССР-Россия

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Будет ли на украине восстание против Зеленского?

Будет ли на украине восстание против Зеленского?

Виктор Анисимов В последнее время на многих ресурсах появилось огромное множество статей о том что в самом скором времени украинцы доведённые до полной нищеты и отчаяния поднимут восстание против Зеленского и его банды.

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Комментарии
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Александр Попов
Если только бабка Нуланд печеньки подвезёт. А за бесплатно, та ни..
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10 час.
Игорь Спиридонов
Нацисты, убивавшие и грабившие всех подряд, придут и попросят прощения? Вы смеётесь, что ли?
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6 час.
Надежда
Восстание-нет, а вот скачки за хозяйские &quot;печеньки&quot;, с превеликим удовольствием
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15 мин.

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