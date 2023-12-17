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В Сербии 17 декабря проходят внеочередные парламентские выборы. Уйдет ли Вучич?

В Сербии 17 декабря проходят внеочередные парламентские выборы. Уйдет ли Вучич?

В Сербии 17 декабря проходят внеочередные парламентские выборы. Александр Вучич надеется остаться у власти, но эксперты называют исход голосования "самым непредсказуемым" за последние 20 лет<strong>В Сербии 17 декабря проходят внеочередные выборы в парламент.

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