Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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30 тысяч бойцов Ким Чен Ына готовятся к захвату Киева — Зеленскому очень нравится пугать Европу

30 тысяч бойцов Ким Чен Ына готовятся к захвату Киева — Зеленскому очень нравится пугать Европу

30 тысяч бойцов Ким Чен Ына готовятся к захвату Киева — Зеленскому очень нравится пугать Европу Зачем ЦИПсО придумало фейк о корейцах в Воронежской области Константин Ольшанский Фото: ТАСС База для приема 30 тысяч северокорейских штурмовиков, готовых осенью ринуться в наступление в Донбассе, готовится в Воронежской области.

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