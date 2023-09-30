Свершение многолетней мечты: четыре русских региона официально стали частью России

Учредитель Царьграда Константин Малофеев подчеркнул, что воссоединение четырёх русских региона с Россией, - это свершение многолетней мечты и исполнение самых искренних молитв к Богу о справедливости и милосердии.
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