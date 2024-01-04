Домашние пирожки с разными начинками (ВИДЕО)

Количество порций: 12 Время подготовки: 30 Минут Время приготовления: 105 Минут Общее время приготовления: ~135 Минут Для теста: Мука пшеничная — 1 килограмм Масло сливочное — 25 грамм Дрожжи сухие — 1 пачка Яйца — 2 штуки Масло растительное — 2 столовых ложки Молоко — 0,5 литра Вода — 25 ….
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