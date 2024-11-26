Стало известно о продвижении российских войск в Курахово

Продвижение войск Вооруженных сил России в Курахово на западе ДНР продолжается. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.