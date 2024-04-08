Как избежать огромных штрафов в Венеции

<p>Путешественникам, приезжающим в Венецию на один день и не вносящим 5 евро за вход в исторический центр города-лагуны, грозят штрафами в разы превышающими суммы платы, заявили официальные лица в четверг.
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