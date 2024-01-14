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Концерт Лолиты отменили в Новосибирске

Концерт Лолиты отменили в Новосибирске

Выступление певицы Лолиты отменено в ДКЖ, но в Доме ученых концерт планируется провести. В Новосибирске отменен концерт певицы Лолиты, который был запланирован на 2 апреля в Дворце культуры железнодорожников.

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