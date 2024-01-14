Концерт Лолиты отменили в Новосибирске

Выступление певицы Лолиты отменено в ДКЖ, но в Доме ученых концерт планируется провести. В Новосибирске отменен концерт певицы Лолиты, который был запланирован на 2 апреля в Дворце культуры железнодорожников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии