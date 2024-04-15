Жителей Колумбии призвали мыться в душе парами и отказаться от гигиены

ТАСС/IMAGO/Gottfried Czepluch Жителей Боготы в Колумбии призвали ходить в душ парами или вообще отказаться от личной гигиены, когда они не выходят "в люди", чтобы сократить расход воды, сообщили в The Guardian.
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