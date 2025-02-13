Британские ветераны прошли маршрутом Лоуренса Аравийского по пустыне

Четыре британских военных ветерана прошли походом по 1000-километровому маршруту по пустыне Нафуд в Саудовской Аравии, которым прошел Томас Лоуренс (Лоуренс Аравийский) более века назад, 13 февраля пишет The Telegraph.
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