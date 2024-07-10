В сентябре выйдет в прокат фильм «Вера» по повести «Вам и не снилось»

В российский прокат 12 сентября выйдет полнометражный фильм «Вера» режиссера Иры Волковой о матери главного героя повести «Вам и не снилось», сообщает пресс-служба продюсерского центра Киностудии имени М.
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