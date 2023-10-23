РИАН: Украина вошла в топ-10 худших стран мира по уровню безработицы

Экономика Украины приближается к краху из-за военных действий и массового оттока населения. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на исследования Института демографии и социальных исследований НАН Украины.
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