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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анна Щербакова из танцев на льду: «В начале января сильно заболела, две недели пролежала дома. Было мало времени на подготовку и восстановление»

Фигуристы получили 76,77 балла за прокат ритм-танца.  «Сказала бы, что подготовка шла нелегко. В начале января я сильно заболела и две недели пролежала дома.

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