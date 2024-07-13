Рабочие Samsung в Южной Корее бастуют. В первый раз в истории компании

Обещанная забастовка началось — корейские рабочие Samsung требуют улучшения условий трудаРабочие Samsung в Южной Корее начинают трехдневную забастовку — профсоюз бастует впервые в истории этой компании: по данным The Korea Herald, в настоящее время профсоюз насчитывает 36 570 членов, что составляет четверть рабочей силы Samsung Electronics.