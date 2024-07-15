Пуля для Трампа, покушения на Путина, уход «Зачарованной»: что будет дальше

Дональд Трамп, Владимир Путин, Шеннен Доэрти Вчера 898 прочитали В экс-главу Белого дома Дональда Трампа стреляли во время предвыборного митинга, представитель МИД РФ Мария Захарова назвала спонсора покушений на Владимира Путина, ушла из жизни звезда сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти, — эти и другие новости были в центре внимания СМИ и соцсетей.