В Москве найдена мертвой продюсер фильма «Елки-2» Консенциуш

В московской квартире обнаружили тело продюсера Ирины Консенциуш. Подробностями поделился ИА Regnum. Страшную находку сделала 71-летняя мать погибшей, которая пришла к ней в квартиру из-за того, что на звонки никто не отвечал.
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