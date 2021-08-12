Развеивание основных мифов о пожарных

Всем привет! Наверное первой публикацией должна быть статья с развеиванием мифов о пожарных. Я думаю основные из них можно уместить в одном предложении: "Вон пожарники опять пьяные и без воды с дырявыми шлангами поехали с мигалками за водкой")) 1.