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Развеивание основных мифов о пожарных

Развеивание основных мифов о пожарных

Всем привет! Наверное первой публикацией должна быть статья с развеиванием мифов о пожарных. Я думаю основные из них можно уместить в одном предложении: "Вон пожарники опять пьяные и без воды с дырявыми шлангами поехали с мигалками за водкой")) 1.

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