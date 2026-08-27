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Живая Кубань

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Депутат призвала запретить теневой прокат зарубежных фильмов. Чем это грозит обычному зрителю?

Депутат призвала запретить теневой прокат зарубежных фильмов. Чем это грозит обычному зрителю?

Депутат призвала запретить теневой прокат зарубежных фильмов. Чем это грозит обычному зрителю?Глава комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выступила с инициативой разобраться с нелегальным показом иностранных киноновинок в российских кинотеатрах.

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