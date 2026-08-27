Депутат призвала запретить теневой прокат зарубежных фильмов. Чем это грозит обычному зрителю?Глава комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выступила с инициативой разобраться с нелегальным показом иностранных киноновинок в российских кинотеатрах.
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