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Лука Дончич: «Ужасно сыграл в последних двух матчах. Эти два поражения – моя вина»

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич после поражения от «Вашингтона» (105:113) ответил на вопрос репортера о том, что случилось с нападением команды во второй половине встречи.

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