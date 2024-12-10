В ТРЦ «Гипер-сити» курганцы встретятся с известными писателями

На первой в Кургане новогодней книжной ярмарке, которая пройдет в середине декабря в ТРЦ «Гипер-сити», ожидается множество интересных мероприятий, включая лекции и мастер-классы от известных авторов и издательств.
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