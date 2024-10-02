Прогноз погоды в Крыму на 2 октября

Прогноз погоды в Крыму на 2 октябряВ Симферополе +22 и небольшой дождьВ Севастополе +21 и небольшой дождьВ Евпатории +22 и малооблачноВ Черноморском +21 и небольшой дождьВ Джанкое +22 и небольшой дождьВ Ялте +22 и малооблачноВ Алуште +22 и облачно с прояснениямиВ Керчи +20 и небольшой дождь.