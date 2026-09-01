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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Клипперс» и «Голден Стэйт» проведут тренировочные лагеря на Гавайях. Предсезонный матч команд состоится в местном университете

« Клипперс » и « Голден Стэйт » официально объявили, что проведут свои тренировочные лагеря 2026 года на Гавайях.

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