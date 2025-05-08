Власти Перми требуют снести шесть киосков в Кировском районе

Администрация Кировского района Перми обратилась в Арбитражный суд Пермского края с иском о сносе шести киосков, расположенных на улице Маршала Рыбалко возле двухэтажного торгового центра с супермаркетом «Магнит».
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