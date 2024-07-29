Лидер АдГ призвал Бербок покинуть пост до выяснения обстоятельств визового скандала

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель полагает, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок должна покинуть свой пост до выяснения обстоятельств скандала вокруг выдачи виз мигрантам.
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