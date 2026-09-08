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ФедералПресс

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Лариса Долина въехала в квартиру в элитном ЖК: кому она принадлежала ранее

Лариса Долина въехала в квартиру в элитном ЖК: кому она принадлежала ранее

МОСКВА, 8 сентября, ФедералПресс. Певица Лариса Долина поселилась в элитном жилом комплексе, расположенном в столице.

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