За что ругают Fisker Ocean — и есть ли за что его хвалить?

Семь лет назад перезапустилась обанкротившаяся марка Fisker: американская фирма обещала вывести на рынок новый электромобиль и сдержала обещание: летом этого года первые машины начали поступать к покупателям.
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