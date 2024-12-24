5 красивых малогабариток до 40 м² с крутыми решениями

Собрали эффектные интерьеры, в который стильный дизайн сочетается с функциональностью Показываем квартиры из наших проектов, в которых дизайнеры выжали максимум из крошечного пространства и создали стильный и продуманный интерьер на ограниченных метрах.
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