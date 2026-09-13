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Cуд подтвердил законность взыскания компенсации за использование авторских рисунков на маркетплейсе (Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.11.2024 № 15АП-15937/2024)

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Краснодарского края по делу о взыскании 30 000 руб.

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