«Кого ему защищать — государство или семью?»: жёны участников СВО обратились из-за изъятия земель в Краснодаре

Жёны участников специальной военной операции записали видеообращения в связи с резонансным делом об изъятии земельных участков в Краснодаре, в том числе в станице Старокорсунской.
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