The People's Artist of Russia, who accused her ex-husband of violence and surveillance, won in court

The court denied the former spouse of the theater and cinema actress, People's Artist of Russia Maria Mironova more frequent meetings with her son and obliged him to pay alimony.
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