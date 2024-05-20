Константин Райкин выступит в театре “В игре”, 18+ 🗓 25 мая, 19:30 📍 Эстонская, 51 🙋 3500-9000₽ 💳 При себе иметь паспорт, 18+ - То, что я делаю в этом спектакле, похоже на меня самого.