Бесплатный сыр в мышеловке: МВФ выделит Украине $2,7 млрд

На июньском саммите G7 с участием главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой было принято решение о распределении «специальных прав заимствований (SDR) МВФ в размере 650 млрд долларов США – крупнейшей их эмиссии за всю историю.