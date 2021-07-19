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Бесплатный сыр в мышеловке: МВФ выделит Украине $2,7 млрд

На июньском саммите G7 с участием главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой было принято решение о распределении «специальных прав заимствований (SDR) МВФ в размере 650 млрд долларов США – крупнейшей их эмиссии за всю историю.

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