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Царьград

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МВД: при звонке о попытке оформления кредита нужно сразу прекратить разговор

МВД: при звонке о попытке оформления кредита нужно сразу прекратить разговор

В МВД рассказали, какие действия нужно предпринять, если неизвестный по телефону заводит разговор о якобы оформлении кредита на ваше имя.

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