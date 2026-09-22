Американский сенатор: нужно ввести санкции против Трампа и Рубио

Сенатор-демократ Крис ван Холлен призвал европейские страны и других участников Международного уголовного суда (МУС) ввести санкции против президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВП Ангелы, духи и се...
- «Замкнутый круг»:...
- Европа наладила в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым