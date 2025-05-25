Это очень богатые люди, а очень богатые люди в России – всегда западники. СВО для них – тактическое событие, где мы на территории небольшой части соприкосновения России и Украины ведём войну.
СВО никак не поменяла нашу элиту и поменять не могло
Комментарии
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владимир рябченко
Раньше элитой были учёные, врачи, передовики производства... народ!!! А это ХТО?
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10 час.
Наталья Волкова
Почему ворьё вдруг стало называться элитой? Принадлежность к ней теперь определяется нахождением на верней ступени власти и возможность безнаказанно набивать свой карман, тратя наворованное на покупку яхт, джетов, островов? Хороша элита.
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9 час.
Анатолий Анатольев
Поэтому и не вводят ВОЕННОЕ положение, чтобы МРАЗЕЙ к стенке не ставить, а ЖАЛЬ и это неправильно!!!!!!
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1 час.
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