Назван срок достижения равенства между мужчинами и женщинами

Равенства мужчин и женщин в мире при сохранении нынешних темпов прогресса в этом направлении удастся достичь не ранее чем через 131 год, говорится в рейтинге Global Gender Gap Report, который ежегодно составляет Всемирный экономический форум (ВЭФ).
Равенства мужчин и женщин в мире при сохранении нынешних темпов прогресса в этом направлении удастся достичь не ранее чем через 131 год, говорится в рейтинге Global Gender Gap Report, который ежегодно составляет Всемирный экономический форум (ВЭФ).
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