Основатель Wildberies Татьяны Бакальчук - о своем разводе: "Поняла, что я себя не на помойке нашла"

Основательница одного из крупнейших российских маркетплейсов WIldberries Татьяна Бакальчук социальные сетиВчера 12K прочитали Развод основательницы интернет-магазина Wildberies Татьяны Бакальчук с мужем многие уже назвали разводом года.
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