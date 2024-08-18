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Добрый Мир

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  • Sobering
    Если бы понимали, то не писали бы ерунду. Получается, что именно вы не россиянка, судя по вашим "знаниям" и "информир...Погибли все: Унич...
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Основатель Wildberies Татьяны Бакальчук - о своем разводе: "Поняла, что я себя не на помойке нашла"

Основатель Wildberies Татьяны Бакальчук - о своем разводе: "Поняла, что я себя не на помойке нашла"

Основательница одного из крупнейших российских маркетплейсов WIldberries Татьяна Бакальчук социальные сетиВчера 12K прочитали Развод основательницы интернет-магазина Wildberies Татьяны Бакальчук с мужем многие уже назвали разводом года.

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Анна Ахметзянова
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