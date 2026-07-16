Стать легендой уличной культуры: прием заявок на участие в Международной конкурс-премии «КАРДО» продлен до 25 июля

Прием заявок на участие в конкурсе «КАРДО» продлен до 25 июля. «КАРДО» – первая и единственная в мире международная премия уличной культуры и спорта для профессионалов и начинающих атлетов, тренеров, танцоров, художников, музыкантов, видеографов, дизайнеров одежды и других представителей уличной культуры и спорта.