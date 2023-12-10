Отключение тепла в Актау: утвержден специальный план

Аким Актау Улугбек Тналиев сообщили, что ремонтные работы продолжаются. На месте прорыва побывал аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, провел оперативное совещание с руководителями коммунальных служб и уполномоченных государственных органов.
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