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Отключение тепла в Актау: утвержден специальный план

Отключение тепла в Актау: утвержден специальный план

Аким Актау Улугбек Тналиев сообщили, что ремонтные работы продолжаются. На месте прорыва побывал аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, провел оперативное совещание с руководителями коммунальных служб и уполномоченных государственных органов.

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