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Царьград

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Украинские войска потеряли взвод при попытке окружить русских в Двуречной

Украинские войска потеряли взвод при попытке окружить русских в Двуречной

Украинские войска потерпели неудачу при атаке на русские силы около Двуречной, потеряв элитный штурмовой взвод.

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