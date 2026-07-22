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Учёные нашли три новых вида Helicobacter в желудке редкого карликового кита

Учёные нашли три новых вида Helicobacter в желудке редкого карликового кита

Карликовый кашалот (Kogia breviceps) — один из самых малоизученных морских млекопитающих на Земле. Большую часть жизни эти животные проводят в открытом океане, погружаясь на большие глубины за кальмарами и рыбой.

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