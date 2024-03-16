Ивановцы приняли участие в телемосте, приуроченного к десятилетию присоединения Крыма к России

Ивановцы приняли участие в телемосте, приуроченного к десятилетию присоединения Крыма к РоссииАктивисты ивановского «Молодёжного центра» стали участниками Всероссийского телемоста, приуроченный к десятилетию воссоединения Крыма с Россией.
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