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Иваново

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Ивановцы приняли участие в телемосте, приуроченного к десятилетию присоединения Крыма к России

Ивановцы приняли участие в телемосте, приуроченного к десятилетию присоединения Крыма к России

Ивановцы приняли участие в телемосте, приуроченного к десятилетию присоединения Крыма к РоссииАктивисты ивановского «Молодёжного центра» стали участниками Всероссийского телемоста, приуроченный к десятилетию воссоединения Крыма с Россией.

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