Запасы дизеля в США на минимуме: ураган остановил 63% добычи нефти в заливе

Ураган «Исайяс» привёл к остановке добычи около 1,3 млн баррелей нефти в сутки в американской части Мексиканского залива.
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