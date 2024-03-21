Пожар в квартире вспыхнул из-за бойлера

Инцидент случился на Луначарского. Жильцы сами справились с возгоранием Утром 20 марта на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Луначарского.
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