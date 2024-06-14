Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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    ...вредить... а мы и вредим: на тебе, Америка, уран для АЭС, титан для авиации и беспилотников, и прочее, и прочее.Шикарный подарок ...
  • Малик Гумеров
    "Медведев о новых санкциях" - ????????????                                         Нашли у кого спрашивавть !        ...Шикарный подарок ...

Шикарный подарок от США на День России. А они точно против нас?

Шикарный подарок от США на День России. А они точно против нас?

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Праздник - это самое время дарить подарки. Обычно это делают ваши близкие и друзья, но иногда случается так, что подарки приходят от ваших врагов.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
&quot;Медведев о новых санкциях&quot; - ????????????                                         Нашли у кого спрашивавть !                                                                       Медведев подпиндосник - в бытность  не переставал лизать им задницы ......  , много вреда принес стране-народу !  Дай ему сегодня власть = продолжит усердно  лизать им задницы !!!  Глиста .... дерьмо .... !
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АБ
Алексей Белоусов
...вредить... а мы и вредим: на тебе, Америка, уран для АЭС, титан для авиации и беспилотников, и прочее, и прочее.
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