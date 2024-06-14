ПРОСТО О СЛОЖНОМ Праздник - это самое время дарить подарки. Обычно это делают ваши близкие и друзья, но иногда случается так, что подарки приходят от ваших врагов.
Шикарный подарок от США на День России. А они точно против нас?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МГ
Малик Гумеров
"Медведев о новых санкциях" - ???????????? Нашли у кого спрашивавть ! Медведев подпиндосник - в бытность не переставал лизать им задницы ...... , много вреда принес стране-народу ! Дай ему сегодня власть = продолжит усердно лизать им задницы !!! Глиста .... дерьмо .... !
Ответить
1 час.
АБ
Алексей Белоусов
...вредить... а мы и вредим: на тебе, Америка, уран для АЭС, титан для авиации и беспилотников, и прочее, и прочее.
Ответить
48 мин.
Свежие комментарии