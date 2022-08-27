Newsweek: в Госдепе подтвердили гибель на Украине американского гражданина - наемника

Американский наемник погиб в ходе боевых действий на Украине. Информацию о гибели гражданина Соединенных Штатов Америки подтвердил официальный представитель Госдепартамента, распространило в пятницу, 26 августа, издание Newsweek.
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