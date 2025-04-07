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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о Демидове: «Ваня молодец. Игрок мирового уровня, тащил на себе команду. Не знаю насчет «Монреаля», он игрок СКА. Мы не думали ни про Монреаль, ни про Квебек, ни про Торонто, ни про Нью-Йорк»

СКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, уступив московскому «Динамо» в первом раунде (2-4 в серии, 2:5 в шестом матче).

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