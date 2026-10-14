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VIX Futures | 800 EMA Resistance – Bearish Volatility Outlook

VIX Futures | 800 EMA Resistance – Bearish Volatility Outlook

VIX Futures | 800 EMA Resistance – Bearish Volatility Outlook Cboe Volatility Index (VIX) Futures CBOE_DLY:VX1! JCW-Fx21 VIX futures continue to demonstrate a broader bearish hourly structure, with the moving averages maintaining a downward alignment.

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