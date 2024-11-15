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В России предрекли Европе трагедию при создании ядерной бомбы на Украине

В России предрекли Европе трагедию при создании ядерной бомбы на Украине

Если Украине удастся создать ядерную бомбу, то может произойти трагедия для всех стран Европы, убежден первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

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