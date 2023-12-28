Зачем в России решили восстановить советский синхротрон

Российские исследователи из Института ядерной физики имени Г.И. Будкера (ИЯФ) СО РАН в Зеленограде планируют создать опытный образец ионного ускорителя и технологический накопительный комплекс для производства микроэлектроники — сообщает ТАСС со ссылкой на директора института Павла Логачева.